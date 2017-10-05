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مصرع مساعد شرطة برصاصة بالخطأ في كمين بالمنيا

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مصراوي Masrawy

مصرع مساعد شرطة برصاصة بالخطأ في كمين بالمنيا

12:44 م الخميس 05 أكتوبر 2017

مصرع مساعد شرطة برصاصة بالخطأ في كمين بالمنيا

أرشيفية

المنيا ــ ريمون الراوي:

لقى مساعد شرطة من قوة شرطة مركز ديرمواس بالمنيا مصرعه، إثر إصابته بطلق ناري بالصدر، خرج من سلاحه الميري، أثناء وجوده بمحل خدمته.

بينما أكدت مصادر أمنية أن الشرطي المتوفى أصاب نفسه بالخطأ أثناء تنظيف وتفحص سلاحه.

تلقى اللواء ممدوح عبدالمنصف، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارًا من اللواء منتصر عويضة، مدير قطاع مباحث المديرية، بمصرع مساعد شرطة أثناء تواجده بمكان خدمته بكمين قرية "دلجا".

وبتوجيه مأمورية أمنية من عناصر البحث الجنائي لفحص البلاغ، تبين مصرع "على.أ.ج"، 36 سنة مساعد شرطة، وأن الواقعة حدثت أثناء تفحص الشرطي لسلاحه الميري وعبثه به خرجت منه أحد الرصاصات عن طريق الخطأ، فاستقرت في الناحية اليسرى من صدره وأودت بحياته.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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