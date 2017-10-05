أخبار عاجلة

بالصور.. تسكين ١٧ أسرة من متضرري "حريق العجمي" بمعسكر الإيواء -
أمم إفريقيا للطائرة - طائرة مصر تسعى لعبور رواندا ومواصلة التحليق نحو المونديال -
أمم إفريقيا للطائرة - أجواء ماقبل مباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة -
"الأعلى للأزهر" يقرر إنشاء كليتين للعلاج الطبيعي ورياض الأطفال -
الخارجية تؤكد متابعة قضية مقتل مواطن مصري في تركيا -
إصابة 3 أشخاص في حريق شقة بالشيخ زايد -
"محمود" يتحدي اعاقته بفيلم ميكر للصم والبكم -
ستاد مصر - التحليل الفنى والتكتيكى لمباراة سموحة وطلائع الجيش -
تيلرسون: على العراق الوقوف في وجه النفوذ الإيراني -
الجيش العراقي يسيطر على المثلث الحدودي العراقي التركي السوري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

مدريد ترفض دعوة إلى المحادثات مع القادة الانفصاليين في كتالونيا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مدريد ترفض دعوة إلى المحادثات مع القادة الانفصاليين في كتالونيا

12:45 م الخميس 05 أكتوبر 2017

مدريد ترفض دعوة إلى المحادثات مع القادة الانفصاليين في كتالونيا

مدريد (د ب أ)
رفضت الإسبانية عرضا لعقد جولة جديدة من المحادثات مع القادة الانفصاليين في إقليم كتالونيا شمال شرقي البلاد ، وسط التشكك المستمر في أعقاب الاستفتاء المثير للجدل الذي أجراه الإقليم يوم الأحد الماضي حول استقلاله عن إسبانيا.

وجاء في بيان رسمي للحكومة المركزية في مدريد أن "الحكومة لن تتفاوض حول أي إجراءات غير قانونية ، ولن يتم ابتزازها".

وفي إشارة مباشرة لرئيس حكومة كتالونيا ،كارلوس بوجديمون، الذي يدعم الحركة الانفصالية ، ألمح البيان إلى الضرر الخطير الذي وقع بالفعل نتيجة للحركة الانفصالية ، وطالب القادة الانفصاليين بالتقاء جميع الأحزاب في حكومة إقليم كتالونيا.

وتم اتهام القادة الانفصاليين في كتالونيا بمحاولة استبعاد الأحزاب الوحدوية من الإجراءات.

وكان بوجديمون قد دعا أمس الأربعاء الحكومة الإسبانية ،بقيادة رئيس الوزراء ماريانو راخوي، إلى الاجتماع لعقد مفاوضات جديدة . ومع ذلك ، ففي مقابلة تليفزيونية في برشلونة ، أكد الزعيم الكتالوني، 54 عاما، أن استقلال الإقليم سوف يصبح حقيقة.

وقال بوجديمون :"لن تتزحزح حكومتي ولا مليمتر واحد عن تعهدها".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • استفتاءات الاستقلال ومفعول "الدومينو" عربيا وأوروبيا؟

    أخبار

  • رئيس إقليم كتالونيا: نحتاج وسطاء لحل الأزمة مع مدريد

    أخبار

  • "لاورا" الكتالونية تروي لمصراوي أحداث 96 ساعة بين العنف وحماية صناديق

    أخبار

  • ميركل لا تعتزم التوسط في النزاع الكتالوني

    أخبار

إعلان

12a9b0dfdb.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة

الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة

الملك فيليم ألكسندر ينصب الحكومة الهولندية الجديدة

الملك فيليم ألكسندر ينصب الحكومة الهولندية الجديدة

«المخطئ يتحمل».. برلمانية: قرارات الحكومة الخاطئة كلفتها 872 مليون جنيه

«المخطئ يتحمل».. برلمانية: قرارات الحكومة الخاطئة كلفتها 872 مليون جنيه

الأخبار - وزير المالية : الحكومة تلقت إشادة كبيرة من المسؤولين الفرنسيين بشأن الإصلاح الإقتصادي

الأخبار - وزير المالية : الحكومة تلقت إشادة كبيرة من المسؤولين الفرنسيين بشأن الإصلاح الإقتصادي