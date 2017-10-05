مصرع سيدة إثر سقوطها من الطابق الثالث بمنطقة أوسيم

كتب - صابر المحلاوي:

لقيت سيدة مصرعها، اليوم الخميس، إثر سقوطها من الطابق الثالث بأوسيم.

بدأت الواقعة بورود إشارة لقسم شرطة أوسيم، من شرطة النجدة، بسقوط سيدة من علو ووفاتها فور السقوط، انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية لمكان الحادث لنقل المتوفية للمشرحة والوقوف على ملابسات الواقعة.

وبالفحص تبين سقوط سيدة من الطابق الثالث ووفاتها في الحال، حُرر محضرًا بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.