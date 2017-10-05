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مصرع سيدة إثر سقوطها من الطابق الثالث بمنطقة أوسيم

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مصراوي Masrawy

مصرع سيدة إثر سقوطها من الطابق الثالث بمنطقة أوسيم

12:37 م الخميس 05 أكتوبر 2017

مصرع سيدة إثر سقوطها من الطابق الثالث بمنطقة أوسيم

ارشيفية

كتب - صابر المحلاوي:

لقيت سيدة مصرعها، اليوم الخميس، إثر سقوطها من الطابق الثالث بأوسيم.

بدأت الواقعة بورود إشارة لقسم شرطة أوسيم، من شرطة النجدة، بسقوط سيدة من علو ووفاتها فور السقوط، انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية لمكان الحادث لنقل المتوفية للمشرحة والوقوف على ملابسات الواقعة.

وبالفحص تبين سقوط سيدة من الطابق الثالث ووفاتها في الحال، حُرر محضرًا بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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