"موبايل" يتسبب في اختطاف عامل بمقهى في أكتوبر

كتب - صابر المحلاوي:

تمكنت مباحث قسم أكتوبر ثان، اليوم الخميس، من كشف غموض واقعة اختطاف عامل بمقهى بالمنطقة الصناعية السادسة بأكتوبر.

بدأت تفاصيل الواقعة ببلاغ، يفيد قيام مجهولين باختطاف عامل بالمنطقة الصناعية، ووضعوه داخل حقيبة سيارة وفروا هاربين.

توصلت تحريات المباحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "ع.م"، صاحب مصنع، وأبنائه "عبد الرحمن"، و"عمار" و"الحسين"، و"إبراهيم.ا" عامل، و"أحمد.م"، طالب، و"إبراهيم.ف"، عاطل، وباستهدافهم بعدة أكمنة أمنية تم القبض عليهم.

واعترف المتهم الأول "عصام.م" بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع باقي المتهمين، مشيرًا إلى قيام المتهم السابع "إبراهيم.ف" بسرقة هاتف نجله وبيعه للمجني عليه "بلال.ع" عامل بمقهى، الذي رفض إعادة الهاتف، فاستعان بشركائه وقاموا باستدراجه من محل عمله واحتجازه بمصنعه.

حُرر المحضر اللازم عن الواقعة، وتم إحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.