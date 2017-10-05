بالصور.. ضبط مصنع حلوى غير مرخص في الفيوم
بالصور.. ضبط مصنع حلوى غير مرخص في الفيوم
12:20 م الخميس 05 أكتوبر 2017
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الفيوم – حسين فتحي:
ضبطت مباحث التموين بالفيوم، اليوم الخميس، مصنعًا لإنتاج الحلوى بدون ترخيص.
ووردت معلومات للواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، تفيد بقيام "محمد سعد صالح أحمد" 28 عامًا، مقيم بقرية سنرو البحرية، التابعة لمركز أبشواي بإدارة وتشغيل مصنع مواد غذائية لإنتاج الحلوى بدون ترخيص لحيازته.
وفي حملة العقيد محمد إلهامي رئيس مباحث التموين بالفيوم، تحت إشراف اللواء حسام فوزي مدير إدارة البحث الجنائي بالمحافظة، حيث تم ضبط 43 ألف و200 قطعة مصاصة، و3 أجولة سكر زنة الواحدة 50 كيلو جرام باجمالي 150 كيلو سكر.
وتم التحفظ على المضبوطات، وأخطرت نيابة أبشواي التي تتولى التحقيق.
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