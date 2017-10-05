الداخلية تنظم حفلات ترفيهية لنزلاء السجون بمناسبة انتصار أكتوبر

كتب - محمد الصاوي:

نظم قطاع السجون اليوم الخميس، عدد من الحفلات الترفيهية لنزلاء السجون بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصار أكتوبر.

جاء ذلك في بيان صادر من وزارة الداخلية، -حصل مصراوي على نسخة منه- اليوم الخميس، وحرص قطاع السجون خلال الاحتفالات على تقديم كافة أوجه الرعاية الاجتماعية للنزلاء من خلال مجموعة من البرامج الهادفة لإعادة تأهيلهم لإعادتهم إلى مدارج المجتمع كمواطنين صالحين.

واحتفالا بمناسبة بذكرى انتصار أكتوبر وإيمانا من قطاع السجون بأهمية البرامج الترفيهية للنزلاء لما لها من دور هام في صقل عقولهم وتوسيع مداركهم والترويح عنهم فقد قام قطاع السجون بالتنسيق مع قصور الثقافة بعددٍ من المحافظات الكائنة بها سجون "شديد الحراسة بجمصة، وطنطا، والإسكندرية، وليمان جمصة، وبورسعيد، والزقازيق، وبرج العرب، وشبين الكوم، وليمان برج العرب، والمنصورة، ليمان 430، وليمان 440، وسجن 2 الصحراوي، وملحق وادي النطرون، وسجن 1 بوادي النطرون، ودمنهور للرجال، ومعسكر العمل، وجنوب التحرير، ودمنهور للنساء" لتنظيم عدد من الحفلات الترفيهية في السجون؛ حرصًا من القطاع على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيق الفلسفة العقابية الحديثة داخل السجون المصرية.