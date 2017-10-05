نواب عن «قانون المحاماة»: لا معارك بين البرلمان والنقابة

التحرير

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رفض عدد من نواب البرلمان هجوم سامح عاشور، نقيب المحامين، علي مشروع قانون المحاماة المقدم لمجلس النواب من قبل النائب هيثم الحريري، مؤكدين عدم وجود معركة بين مجلس النواب ونقابة المحامين، وأنه من حق أي نائب التقدم بأي مشروع قانون طبقًا للدستور والقانون.

وكان عاشور، وصف مشروع قانون المحاماة الذى تقدم به وكيل البرلمان بـ«اللامشروع»، مؤكدًا خلال استضافته ببرنامج آخر النهار الثلاثاء، أن المشروع ليس سوى مجموعة من المواد التى لا تمثل قانونا، بل تتناول منصب نقيب المحامين فقط لا غير، مؤكدا أن النقابة لديها مشروعها الخاص بالمحامين والذى تقدمت به إلى البرلمان، مستنكرا فى الوقت ذاته تقديم النائب سليمان وهدان وكيل البرلمان بمشروع قانون يخص المحامين لكونه رجل أعمال، ولا علاقة له بمهنة المحاماة-علي حد قوله.

وقال النائب كمال أحمد، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة لم تتسلم حتى الآن أي مشروعات قوانين لها علاقة بمهنة المحاماة. وكان النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب أعلن عن تقدمه بمشروع قانون المحاماة، وهو ما أثار هجومًا حادًا من جانب نقابة المحامين، حيث استنكر نقيب المحامين سامح عاشور قيام وهدان بالتقدم بمشروع القانون رغم عدم امتلاكة أي خلفية قانونية-وفق تعبيره- معتبرًا أنه رجل أعمال ولا علاقة له من قريب ولا بعيد بمهنة المحاماة.

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وأضاف كمال أحمد في تصريحات لــ«التحرير»، أنه من حق أي نائب التقدم بأي مشروع قانون طبقا لما نص عليه الدستور، مستنكرا هجوما عاشور على مشروع القانون الذي لم يخرج إلى النور بعد «لاتوجد معركة من الأساس بين البرلمان والنقابة». وأضاف: «بمجرد أن تبدأ اللجنة في نقاش مشروع القانون سندعو سامح عاشور بصفته نقيب المحامين لاستطلاع رأيه والأخذ في الاعتبار ملاحظته التي سيسردها».

وقالت النائبة سوزي ناشد، عضو اللجنة التشريعية، إن اللجنة لم تطلع على مشروع قانون المحاماة الخاص بالنائب سليمان وهدان وكيل البرلمان، واصفة هجوم سامح عاشور على القانون بغير المبرر، مستنكرة وصفه للنائب سليمان وهدان بأنه ليس له خلفية قانونية، وقالت ليس من حق أي شخص مهاجمة أي قانون طالما أنه لم يناقش داخل البرلمان كما لا يحق لأي شخص نعت أي نائب بأنه لا يحق له تقديم قانون معين.

وتابعت: «النائب من حقه دستوريا تقديم أي مشروع قانون نحن المشرعين الأساسيين، وإذا كانت نقابة المحامين برئاسة سامح عاشور ترى أن مشروع القانون غير ملائم فعليها أن تتقدم هي بمشروع قانون ويناقش المشروعين داخل البرلمان ونأخذ بأفضلهم».