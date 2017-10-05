مصر وأمريكا توقعان اتفاقيات بـ121 مليون دولار لدعم الصحة والتعليم

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التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، شيرى كارلين، مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر، والمهندس طارق توفيق، رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، وعمر مهنا، رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي، وذلك بمقر الوزارة فى صلاح سالم.

وناقش الاجتماع، محفظة التعاون الاقتصادي الحالية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وموقف تنفيذ المشروعات الممولة في إطار برنامج المساعدات الاقتصادية والتطور الإيجابي الذي يحدث لبرنامج المساعدات، من حيث موقف تنفيذ المشروعات، وتفعيل الاتفاقيات الجديدة الموقعة خلال الأسبوع الماضي بإجمالي مبلغ 121.6 مليون دولار تستفيد منها قطاعات الصحة، والتعليم، ومياه الشرب والصرف الصحي، والزراعة، والاستثمار، فضلا عن تخصيص 30 مليون دولار لصندوق الأعمال المصري الأمريكي، والذي يستهدف دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.

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وقال طارق توفيق، رئيس الغرفة الأمريكية بالقاهرة، إن الاستثمارات الأمريكية في مصر تمثل 30% من استثمارات الولايات المتحدة المباشرة في القارة الإفريقية، مشيرًا إلى أن شركات أمريكية أصبحت ترى أن مناخ الاستثمار في مصر مهيأ لجذب استثمارات كبيرة خلال الفترة الحالية، خاصة بعد صدور قانون الاستثمار الجديد، وحزم التشريعات المحفزة للاستثمار.