«الصناعة» تطرح «المدينة النسيجية» الثانية بمدينة بدر على مساحة مليون متر

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، عن طرح المدينة النسيجية الثانية بمدينة بدر على مساحة مليون متر مربع وتضم 198 قطعة أرض وتشمل أنشطة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والصباغة، على أن يتم سحب كراسة الشروط الخاصة بالطرح من الهيئة العامة للتنمية الصناعية بدءاً من يوم الأحد الموافق 15 أكتوبر وحتى الخميس 19 أكتوبر المقبل.

وقال الوزير إن المدينة النسيجية الأولى والتي تم طرحها بمدينة بدر خلال شهر مارس الماضي على مساحة مليون متر مربع أيضا قد تم إنهاء إجراءات تخصيصها، وسيتم إجراء القرعة العلنية على الوحدات التي تقدم عليها أكثر من مستثمر وذلك يوم 11 أكتوبر المقبل.

ولفت قابيل إلى أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية ستقوم أيضا بطرح مجمع صناعي للصناعات النسيجية بمدينة بدر وذلك قبل نهاية العام الجاري لتلبية احتياجات صغار المستثمرين.

شاهد أيضا

وأوضح الوزير أن طرح هذه الأراضي يأتي في إطار خطة وزارة التجارة والصناعة لتوفير أراض للاستثمار الصناعي كاملة المرافق، للبدء فورًا في إقامة المشروعات الصناعية المستهدفة في المدن الصناعية الجاذبة للمستثمرين، وتحقيق التنمية الصناعية الشاملة ودعم سلاسل التوريد من خلال تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتوسع فيها.

وأكد أن تخصيص هذه الأراضي للصناعات النسيجية يعكس حرص واهتمام الوزارة على تنمية هذه الصناعة الحيوية والتي تمثل أحد أهم القطاعات المستهدف تنميتها في إطار استراتيجية الوزارة لعام 2020، حيث تستهدف الوزارة تطوير كافة حلقات الصناعة من غزل ونسيج وصباغة وتجهيز ووصولا إلى الملابس الجاهزة.