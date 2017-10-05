أمريكا منزعجة بشدة من اعتقال موظف بقنصليتها في تركيا

اسطنبول (د ب أ)

أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن "انزعاجها البالغ" إزاء القبض على أحد موظفي قنصليتها في اسطنبول، وذلك بحسب بيان صادر عن السفارة في أنقرة.

والموظف مواطن تركي، ويعد ثاني موظف بالسلك الدبلوماسي الأمريكي في تركيا يتم إلقاء القبض عليه هذا العام.

وأوضح البيان أيضا أن "تسريبات مصادر بالحكومة التركية يبدو أنها تهدف لمحاكمة الموظف في وسائل الإعلام بدلا من قاعة المحكمة". وقالت السفارة إنها تعتقد إن الاتهامات ضد الموظف "ليس لها دليل".

وأشارت السفارة إلى الدور الذي يلعبه الموظفون المحليون في بناء التعاون بين الدولتين، قائلة:" الاتهامات المجهولة والتي لا أساس لها من الصحة ضد موظفينا تقوض وتقق من قيمة هذه الشراكة الطويلة بين الدولتين".