أسرة مع بعضينا.. "حنان" وابنتاها سرقن 4 ملايين من أموال الإسكان

السويس - حسام الدين أحمد:

قال مصدر مسؤول بديوان عام محافظة السويس، إن المتهمين في واقعة الاستيلاء أموال المنتفعين بمشروع الإسكان الاقتصادي التابع للمحافظة، من أسرة واحدة.

وأوضح المصدر في تصريحات صحفية، أن المتهمين الذين صدر بحقهم قرار بالحبس 15 يوما هم: "حنان. ح . ع" مراجع أول حسابات صندوق الإسكان الاقتصادي، و"دينا. ح. أ" ابنة المتهمة الأولى، و" داليا. ح. أ" شقيقة المتهمة الثانية، و"محمد. أ. م" زوج المتهمة الثالثة.

وفي السياق قال مصدر أمني، إن تحقيقات النيابة العامة بإشراف المستشار عماد الدهشان، المحامي العام لنيابات السويس، كشفت أن المتهمين (الأم وابنتيها وزوج إحداهما) استغلوا صلة القرابة بينهم وعملهم في مكان واحد تحت قيادة المتهمة الأولى وزوروا طلبات استرداد مبالغ مالية دفعها المنتفعون بمشروع الزواج الحديث.

وأضاف المصدر، أن المتهمين سحبوا توقيع المواطنين من ملفات التقديم للمشروع، وأمهروها بالخطابات المزورة المصطنعة، ثم ضموا الطلبات المزورة لملفات الإسكان وسحبوا المبالغ لحسابهم.

وكان أعضاء مكتب الرقابة الإدارية ألقوا الثلاثاء الماضي القبض على المتهمين الأربعة، وبتفتيش منازلهم تم ضبط الأجهزة المستخدمة في أعمال التزوير وهي طابعة وماسح ضوئي.