الأحد ..بدء التحويل "اليدوي"بين كليات جامعة الأزهر

كتب ــ محمود مصطفى:

قرر الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر، بدء التحويل اليدوى بين كليات القاهرة والأقاليم، الأحد المقبل وحتى الخميس 26 اكتوبر.

وقال المحرصاوي، في تصريحات له اليوم الخميس، إن التحويل اليدوي سيتم بمقر وحدة النظم والشبكات بجوار كلية العلوم بنين بفرع الجامعة بمدينة نصر.

وأشار رئيس جامعة الأزهر، إلى أن الفئات التى يتضمنها القرار هى ( الطلاب والطالبات الحاصلون على الشهادة الثانوية الأزهرية والذين تخلفوا عن التقديم بالمراحل السابقة، إضافة إلى السنوات السابقة – وإعادة القيد لمستنفذى مرات الرسوب – والشهادات المعادلة ).

ولفت رئيس جامعة الأزهر، إلى أن قواعد التحويل تتضمن الالتزام بالحصول على الحد الأدنى للكلية بجانب مراعاة التوزيع الجغرافى.