الأزهر يدرس إلغاء الشهادة الابتدائية أسوةً بـ"التربية والتعليم"

كتب- محمود مصطفى:

قال الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إنه سيتم عرض إلغاء الشهادة الابتدائية وجعلها سنة نقل على المجلس الأعلى للأزهر خلال جلسته المقبلة.

وأضاف صالح، في تصريح لمصراوي، اليوم الخميس، أن المجلس الأعلى للأزهر سوف يبحث إمكانية إلغاء الشهادة الابتدائية من عدمه في جلسته المقبلة، بما لا يؤثر على مصلحة الطلاب.

ولفت رئيس قطاع المعاهد، إلى أنه سيعقد اجتماعًا الأحد المقبل مع رؤساء المناطق الأزهرية بالمشيخة، لبحث العملية التعليمية، وطرح أمر إلغاء الشهادة الابتدائية للمناقشة، قبيل العرض على المجلس الأعلى للأزهر.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلن اعتبار الصف السادس الابتدائي سنة نقل عادية، بدءًا من العام الدراسي الجاري.