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صدمة في الأهلي بسبب عبد الله الشامي

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صدمة في الأهلي بسبب عبد الله الشامي صدمة في الأهلي بسبب عبد الله الشامي

التحرير

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راقب الجهاز الفني للأهلي، بقيادة حسام البدري، مستوى السوري عبدالله الشامي، مدافع الفريق الجديد، القادم من صفوف الصفا اللبناني، وذلك خلال الساعات الأخيرة الماضية، للتعرف على مستواه وإمكانياته وخاصة أن الجهاز الفني لم يشاهد اللاعب خلال تقسيمة الكرة نهائيًا.

وخضع اللاعب فور توقيعه إلى برنامج تأهيلي ثم اتجه الفريق إلى رحلته الطويلة في تونس، ولكن كانت الصدمة لحسام البدري، ومعاونيه بسبب مستوى الشامي، الذي ظهر بشكل ضعيف للغاية خلال تقسيمة الكرة التي يخصصها الجهاز الفني في التدريبات اليومية على ملعب التتش بفرع النادي بالجزيرة.

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وطلب البدري من أحمد أيوب مراقبة اللاعب طوال الفترة المقبلة ومنحه بعض التعليمات الفنية الخاصة من أجل زيادة لياقته ومستواه لكي يكون جاهزًا للمباريات حال الاحتياج إلى خدماته في الفترة المقبلة مع استئناف مباريات مسابقة الدوري المصري.

يذكر أن عصام سراج الدين، المدير التجاري والتعاقدات، قد نجح فى الحصول على توقيع اللاعب لصالح الأهلي لمدة 3 سنوات في صفقة انتقال حر.

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التحرير

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