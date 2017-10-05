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ليفربول يعلنها: صلاح الأفضل.. وهدفه الأجمل في سبتمبر (فيديو)

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ليفربول يعلنها: صلاح الأفضل.. وهدفه الأجمل في سبتمبر (فيديو) ليفربول يعلنها: صلاح الأفضل.. وهدفه الأجمل في سبتمبر (فيديو)

التحرير

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أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، حصول هدف النجم المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف الفريق، بشباك ليستر سيتي، على جائزة الأفضل لشهر سبتمبر، وذلك للمرة الثانية على التوالي.

ونشر حساب «الريدز»، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مقطع للهدف الذي سجله الفرعون المصري في شباك الثعالب، معلقًا: «جائزة أفضل لاعبي شهر سبتمبر، وأفضل هدف لفريق ليفربول في نفس الشهر، جائزتين جديدتين للاعب الريدز هذا الشهر».

وأوضح الموقع الرسمي لليفربول، أن هدف «صلاح» حصل في التصويت على نسبة 43%، متخطيًا هدف البرازيلي فيليب كوتينيو الذي حصل على نسبة 23% من الأصوات، ليحصد لقب أفضل هدف للمرة الثانية على التوالي، حيث نال هدفه في شباك أرسنال جائزة الأفضل بشهر أغسطس الماضي.

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كما حصد «صلاح» جائزة لاعب الشهر في ليفربول بشهر سبتمبر، بحصوله على 41%، بأصوات أكثر من كوتينيو أيضًا الذي حصل على نسبة 23%.

​يذكر أن النجم الدولي المصري، سجل مع في 11 مباراة ليفربول حتى الآن 6 أهداف في جميع البطولات، التي شارك فيها منذ انتقاله لقلعة «أنفيلد» في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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التحرير

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