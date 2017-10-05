حلم المونديال| 3 بدائل محتملة لـ«السعيد» في موقعة الكونغو

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أصبح الجهاز الفني للمنتخب الوطني، بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، مُضطر لتجهيز بدائل، بعد تعرض الدولي عبد الله السعيد، صانع ألعاب النادي الأهلي، لإصابة على مستوى العضلة الخلفية، أثناء سير مباراة المارد الأحمر أمام النجم الساحلي، والتي انتهت بفوز الفريق التونسي بهدفين لهدف، في إطار ذهاب دور نصف النهائي، بدوري أبطال إفريقيا.

وأكد خالد محمود، طيبب الأهلي، في تصريحات صحفية أن التشخيص المبدأي للسعيد كان مزق في الخلفية، وكان من المنتظر أن يخضع للاعب للأشعة، ولكن انضمام اللاعب للمنتخب عطل إجراء الأشعة، وأن مصير اللاعب من المشاركة في مباراة الكونغو المترقبة والحاسمة في صعود الفراعنة للمونديال روسيا 2018، لم يتم حسمه حتى الآن.

وفي هذا التقرير يستعرض لكم «التحرير» أبرز 3 لاعبين من الوارد أن يعتمد عليهم "كوبر" في مركز 10 وهو صانع الألعاب:

- صالح جمعة

يعد صالح جمعة، لاعب النادي الأهلي، هو المشرح الأول لخوض لقاء الفراعنة أمام الكونغو، خاصة وأنه مركزه الأساسي باللإضافة إلى أن اللاعب ظهر بشكل جيد في الأونة الأخيرة، وتمكن من تسجيل 8 أهداف وصناعة 4 آخرين في آخر 10 مباريات مع القلعة الحمراء.

- محمد صلاح

قد يكون النجم محمد صلاح، والمحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، هو المرشح الثاني لخوض مواجهة الكونغو في مركز صناعة اللاعب واللعب بأحد من الثلاثي مؤمن زكريا ومحمود حسن تريزيجه ورمضان صبحي في مركز الجناح.

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صلاح شارك في 11 مباراة مع الريدز تمكن خلالها من إحراز 6 أهداف وصناعة هدفين.

- محمود حسن (تريزيجه)

يعد محمود حسن تريزيجيه، لاعب نادي موسكورن البلجيكي، هو اختيار أخير للعب في مركز صانع الألعاب، بدلا من مركز الجناح، خاصة وأن نجم الفراعنة يمتاز بالسرعة والمهارة.

وشارك «تريزيجه» في 7 مباريات بالدوري البلجيكي نجح في إحراز ثلاثة أهداف وصناعة هدفين.

وتتجه أعين عشاق كرة القدم إلى ملعب «برج العرب» بالإسكندرية، في السابعة مساء الأحد المقبل؛ لمتابعة معركة أصحاب الأرض المنتخب الوطني، وضيفه الكونغو، لحساب الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

وكان المنتخب الوطني عزز آماله في التأهل لكأس العالم للمرة الأولى منذ (28 عامًا)، عقب فوزه الثمين (1-0)، على ضيفه منتخب أوغندا في الجولة الرابعة.

واستعاد الفراعنة صدارة المجموعة، بعدما رفع رصيده إلى تسع نقاط، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه منتخب أوغندا، في حين احتل منتخب غانا المركز الثالث برصيد خمس نقاط.

ويحتاج أحفاد الفراعنة إلى الفوز في مباراة الكونغو، إضافة إلى تعثر أوغندا أمام غانا في نفس الجولة، حتى يضمن الصعود إلى المونديال بشكل رسمي.