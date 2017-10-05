دراسة : تناول أقل من اللحوم خلال فترة الحمل يزيد خطر تناول الكحوليات والتدخين بين الأطفال

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حذرت الأبحاث الطبية، الحوامل من عدم تناول القدر الكافى من البروتينات واللحوم الحمراء خلال فترة الحمل ، حيث أن نقص البروتينات يجعل أطفالهن في خطر متزايد لتعاطى الكحوليات والتدخين خلال فترة المراهقة .

ووفقا للباحثين ، يرتبط انخفاض استهلاك اللحوم خلال فترة الحمل مع زيادة في خطر سوء استخدام المواد من قبل أطفالهم خلال فترة المراهقة.

وقال الدكتور جوزيف هيبلن المعد الرئيسي للدراسة، "المبادئ التوجيهية الغذائية الأمريكية للأمريكيين تتضمن توصيات لأنماط طعام نباتية صحية".

وأشار الباحثون إلى الحاجة إلى التحقيق في الآثار الصحية المحتملة، والحلول، بالنسبة لبعض النساء الذين يختارون تقييد فئات معينة من الأغذية خلال فترة الحمل.