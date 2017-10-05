رئيس الوزراء العراقي: تحرير الحويجة انتصار للعالم بأكمله

باريس (د ب أ)

أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي تحرير مدينة الحويجة، وهي مركز أخر منطقة بشمال العراق تخضع لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية "داعش".

وقال بعد لقائه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس " أعلن اليوم تحرير مدينة الحويجة على أيدي القوات العراقية".

وأضاف " هذا ليس انتصار للعراقيين فقط، ولكن انتصار لكل العالم ".