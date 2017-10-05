رئيس الوزراء العراقي: تحرير الحويجة انتصار للعالم بأكمله
رئيس الوزراء العراقي: تحرير الحويجة انتصار للعالم بأكمله
12:03 م الخميس 05 أكتوبر 2017
رئيس الوزراء العراقي
باريس (د ب أ)
أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي تحرير مدينة الحويجة، وهي مركز أخر منطقة بشمال العراق تخضع لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية "داعش".
وقال بعد لقائه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس " أعلن اليوم تحرير مدينة الحويجة على أيدي القوات العراقية".
وأضاف " هذا ليس انتصار للعراقيين فقط، ولكن انتصار لكل العالم ".
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