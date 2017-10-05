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رئيس الوزراء العراقي: تحرير الحويجة انتصار للعالم بأكمله

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مصراوي Masrawy

رئيس الوزراء العراقي: تحرير الحويجة انتصار للعالم بأكمله

12:03 م الخميس 05 أكتوبر 2017

رئيس الوزراء العراقي: تحرير الحويجة انتصار للعالم بأكمله

رئيس الوزراء العراقي

باريس (د ب أ)

أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي تحرير مدينة الحويجة، وهي مركز أخر منطقة بشمال العراق تخضع لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية "داعش".

وقال بعد لقائه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس " أعلن اليوم تحرير مدينة الحويجة على أيدي القوات العراقية".

وأضاف " هذا ليس انتصار للعراقيين فقط، ولكن انتصار لكل العالم ".

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