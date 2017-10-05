رئيس الوزراء العراقي: لا نريد مواجهة مسلحة بعد تصويت الأكراد على الاستقلال

باريس - (أ ش أ):

أكد رئيس وزراء العراق حيدر العبادي، أن بغداد لا تريد مواجهة مسلحة بعد تصويت أكراد العراق على الاستقلال.

ودعا العبادي - في مؤتمر صحفي عقده مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم بقصر الآليزيه - إلى تكرار سيناريو التعاون والتنسيق الذي جرى بين القوات الأمنية العراقية والبيشمركة خلال معركة تحرير الموصل في المناطق المتنازع عليها، مؤكدا ضرورة فرض السلطة الاتحادية على جميع المناطق.

وأعلن العبادي عن تحرير قضاء الحويجة من سيطرة داعش، مؤكدا أنه لم يتبق سوى الشريط الحدودي العراقي السوري، وقال "أزف إلى الشعوب العراقي والعالم نبأ تحرير قضاء الحويجة غرب كركوك من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي"، مشيرا إلى أن "ذلك لم يتحقق لولا بطولة الشجعان الذين يقاتلون ضد داعش.

وأكد العبادي استمرار الحكومة العراقية بتحقيق الاستقرار وإعادة النازحين إلى المناطق المحررة، كاشفا عن "عودة مليوني نازح إلى ديارهم".

وقال: يجب أن يكون هناك جهد إقليمي ودولي لإيقاف النزاعات التي فسحت المجال لداعش، مضيفا "لدينا دستور صوتت عليه أكثرية ساحقة من العراقيين وصوت عليه الكرد.. والاستفتاء على الانفصال خروج عن الدستور..وغير دستوري وغير صحيح، ونحن نعتز بمواطنينا الكرد والدستور يؤكد الحقوق لكل المواطنين".