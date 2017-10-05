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تركيا تعتقل موظفا بالقنصلية الأمريكية و290 اخرين

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مصراوي Masrawy

تركيا تعتقل موظفا بالقنصلية الأمريكية و290 اخرين

12:00 م الخميس 05 أكتوبر 2017

تركيا تعتقل موظفا بالقنصلية الأمريكية و290 اخرين

تركيا

اسطنبول (د ب أ)

ألقت تركيا القبض على 291 شخصا منذ الاثنين الماضي للاشتباه في صلتهم برجل الدين فتح الله جولن، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وأشارت الوكالة إلى أن من بين المعتقلين مواطنا تركيا يعمل في القنصلية الأمريكية في اسطنبول.

وقد أصدرت السلطات اليوم الخميس 133 مذكرة اعتقال بحق أفراد تزعم صلتهم بفتح الله جولن. وتقول إن أي شخص لديه تطبيق " باي لوك" المجاني على هاتفه يعد من أنصار جولن.

ومن بين الذين تم إلقاء القبض عليهم نحو 38 مدرسا وعدد من موظفي الوزارات والبلديات.

وتتهم أنقرة جولن، الحليف السابق للرئيس رجب طيب أردوغان، بالتخطيط لمحاولة الانقلاب التي حدثت العام الماضي، وهو ما ينفيه جولن، الذي يقيم في أمريكا.

ويشار إلى أن موظف القنصلية الأمريكية في اسطنبول، الذي تم الإعلان عن اعتقاله أمس الأربعاء، يعد ثاني موظف يعمل بالسلك الدبلوماسي الأمريكي في تركيا يتم اعتقاله هذا العام ، في ظل تزايد التوترات بين الدولتين بشأن عدد من القضايا.

ويشار إلى أنه جرى حبس أكثر من 50 ألف شخص لاتهامهم بدعم جولن.

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