أخبار عاجلة

بالصور.. تسكين ١٧ أسرة من متضرري "حريق العجمي" بمعسكر الإيواء -
أمم إفريقيا للطائرة - طائرة مصر تسعى لعبور رواندا ومواصلة التحليق نحو المونديال -
أمم إفريقيا للطائرة - أجواء ماقبل مباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة -
"الأعلى للأزهر" يقرر إنشاء كليتين للعلاج الطبيعي ورياض الأطفال -
الخارجية تؤكد متابعة قضية مقتل مواطن مصري في تركيا -
إصابة 3 أشخاص في حريق شقة بالشيخ زايد -
"محمود" يتحدي اعاقته بفيلم ميكر للصم والبكم -
ستاد مصر - التحليل الفنى والتكتيكى لمباراة سموحة وطلائع الجيش -
تيلرسون: على العراق الوقوف في وجه النفوذ الإيراني -
الجيش العراقي يسيطر على المثلث الحدودي العراقي التركي السوري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

خلفان: قطر في دوامة سياسية مُفرغة بسبب إيران والإخوان

Google+ Print

مصراوي Masrawy

خلفان: قطر في دوامة سياسية مُفرغة بسبب إيران والإخوان

11:54 ص الخميس 05 أكتوبر 2017

خلفان: قطر في دوامة سياسية مُفرغة بسبب إيران والإخوان

الفريق ضاحي خلفان النائب السابق لشرطة دبي

كتبت- رنا أسامة:

قال الفريق ضاحي خلفان، النائب السابق لشرطة دبي، إن ارتباط القطرية بتنظيم الإخوان المسلمين وتآمرها ضد الخليج العربي مع إيران أوقعها في دوامة سياسية مُفرغة، وذلك في تدوينة كتبها على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب خلفان عبر تويتر قائلًا: "أمران لا يثق فيهما المواطن القطري وهذا الكلام على مسؤوليتي... ارتباط الحكومة القطرية بتنظيم الإخوان والعمل ضد الخليج العربي مع إيران". مُضيفًا "ولذلك الحكومة القطرية في دوامة سياسية مفرغة".

ودخلت الأزمة الخليجية شهرها الرابع وسط تعنّت قطري، وقلق دولي وإقليمي من تصاعُد الأزمة وإطالتها، في الوقت الذي تتعثّر فيه جهود الوساطة للحل، وتتزايد دعوات "آل ثاني" لاجتماعات عاجلة لإنقاذ قطر، فيما وصفته صحف الخليج "انتفاضة ضد تنظيم الحمدين".

جدير بالذكر أن الأزمة أخذت في التفاقم منذ الخامس من يونيو الماضي، بعد أن أعلنت المملكة العربية ومصر والإمارات والبحرين قطع علاقاتهم الدبلوماسية وروابطهم التجارية مع قطر على خلفية اتهامات للدوحة بدعم وتمويل الإرهاب، والتدخّل في الشؤون الداخلية لتلك الدول، وهو ما تواصل الدوحة نفيه بشدة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • خلفان: خصام قطر لمصر والسعودية سبب أزمة "تنظيم الحمدين"

    أخبار

  • ضاحي خلفان: السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارات قرار حكيم

    أخبار

  • - خطاب الشيخ القطري سلطان بن سحيم آل ثاني (النص الكامل)

    أخبار

  • وسيط حج القطريين الشيخ عبد الله آل ثاني

    أخبار

إعلان

e73ea74da4.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الجالية المصرية بالسعودية تشيد بدعم "بن سلمان" لأسر "شهداء الواحات"

الجالية المصرية بالسعودية تشيد بدعم "بن سلمان" لأسر "شهداء الواحات"

الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة

الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة

الملك فيليم ألكسندر ينصب الحكومة الهولندية الجديدة

الملك فيليم ألكسندر ينصب الحكومة الهولندية الجديدة

«المخطئ يتحمل».. برلمانية: قرارات الحكومة الخاطئة كلفتها 872 مليون جنيه

«المخطئ يتحمل».. برلمانية: قرارات الحكومة الخاطئة كلفتها 872 مليون جنيه