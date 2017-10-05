خلفان: قطر في دوامة سياسية مُفرغة بسبب إيران والإخوان

كتبت- رنا أسامة:

قال الفريق ضاحي خلفان، النائب السابق لشرطة دبي، إن ارتباط الحكومة القطرية بتنظيم الإخوان المسلمين وتآمرها ضد الخليج العربي مع إيران أوقعها في دوامة سياسية مُفرغة، وذلك في تدوينة كتبها على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب خلفان عبر تويتر قائلًا: "أمران لا يثق فيهما المواطن القطري وهذا الكلام على مسؤوليتي... ارتباط الحكومة القطرية بتنظيم الإخوان والعمل ضد الخليج العربي مع إيران". مُضيفًا "ولذلك الحكومة القطرية في دوامة سياسية مفرغة".

ودخلت الأزمة الخليجية شهرها الرابع وسط تعنّت قطري، وقلق دولي وإقليمي من تصاعُد الأزمة وإطالتها، في الوقت الذي تتعثّر فيه جهود الوساطة للحل، وتتزايد دعوات "آل ثاني" لاجتماعات عاجلة لإنقاذ قطر، فيما وصفته صحف الخليج "انتفاضة ضد تنظيم الحمدين".

جدير بالذكر أن الأزمة أخذت في التفاقم منذ الخامس من يونيو الماضي، بعد أن أعلنت المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات والبحرين قطع علاقاتهم الدبلوماسية وروابطهم التجارية مع قطر على خلفية اتهامات للدوحة بدعم وتمويل الإرهاب، والتدخّل في الشؤون الداخلية لتلك الدول، وهو ما تواصل الدوحة نفيه بشدة.