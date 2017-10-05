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حماس: غزة باتت تحت إدارة حكومة الوفاق

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مصراوي Masrawy

حماس: غزة باتت تحت إدارة حكومة الوفاق

11:53 ص الخميس 05 أكتوبر 2017

حماس: غزة باتت تحت إدارة حكومة الوفاق

رامي الحمدالله

غزة (أ ش أ)

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الخميس، إن قطاع غزة ووزاراته أصبح تحت إدارة حكومة الوفاق الوطني، مشددة على أنها ستعمل على دعمها وتعزيز دورها للقيام بمهامها.

وقال الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع - في تصريح صحفي، إن حماس ستقدم مصلحة شعبنا العامة على أي مصلحة حزبية في حوارات القاهرة، وستتعامل بإيجابية تامة ومرونة كاملة لإنجاحها.

وأشار القانوع إلى أن حماس ملتزمة بالاتفاقيات السابقة مع حركة فتح، وجاهزة للبدء بتنفيذها دون حوارات وفق اتفاق القاهرة 2011.

وكان وفد حكومة الوفاق وصل إلى قطاع غزة، الاثنين الماضي، والذي ضم كافة الوزراء برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمدالله، في زيارة تاريخية، هي الثانية للحكومة منذ تشكيلها في عام 2014، في إطار إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الفلسطينية برعاية مصرية.

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