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ماكرون يدعم وحدة العراق ويدعو للحوار مع الأكراد

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مصراوي Masrawy

ماكرون يدعم وحدة العراق ويدعو للحوار مع الأكراد

11:53 ص الخميس 05 أكتوبر 2017

ماكرون يدعم وحدة العراق ويدعو للحوار مع الأكراد

الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون

باريس (أ ش أ)

أكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اليوم الخميس ضرورة الحفاظ على وحدة اراضي العراق، داعيا الى الحوار بين بغداد والاكراد.

جاء في ذلك في تصريح مشترك للرئيس الفرنسي ورئيس وزراء العراق حيدر العبادي عقب المباحثات التي جرت اليوم بقصر الإليزيه والذي تلاها توقيع اتفاقية تعاون في مجال التعليم والبحث العلمي بين البلدين.

واعرب ماكرون عن امله ان تنخرط العراق في المصالحة عبر تشكيل حكم يشمل جميع الاطراف مع الحفاظ على حقوق الاكراد، مؤكدا حرص فرنسا على استقرار العراق و وحدة وسلامة أراضيه .

وأكد الرئيس الفرنسي ضرورة تجاوز التوترات الناجمة عن استفتاء كردستان.. وأعرب عن استعداد فرنسا للمشاركة في الوساطة التي اطلقتها الامم المتحدة .

كما اكد ماكرون ان فرنسا ستعمل حتى النهاية بجانب القوات العراقية في الصفوف الأمامية حتى دحر داعش.. مشيرا الى ان فرنسا تدخلت في العراق في إطار قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة وستواصل عملها حتى النهاية طالما هذا ضروري لمساعدة هذا البلد، واصفا محادثاته مع العبادي بالمثمرة لوضع شراكة جديدة.

واعلن ماكرون ان فرنسا ستقدم قرضا بقيمة 430 مليون يورو الى العراق و ترغب في دعم جهود اعادة الاعمار بالإضافة الى المساهمة في نزع الألغام و تعزيز التعاون الاقتصادي وفي مجال الزراعة والتعاون الثقافي والجامعي خاصة عبر تطوير جامعة الموصل.

هذا المحتوى من

Asha

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