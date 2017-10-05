آلاف المهاجرين يعودون من اليونان لبلادهم
آلاف المهاجرين يعودون من اليونان لبلادهم
11:51 ص الخميس 05 أكتوبر 2017
آلاف المهاجرين يعودون من اليونان
أثينا (د ب أ)
عاد نحو 14 ألف مهاجر من اليونان إلى أوطانهم منذ مطلع العام الجاري وذلك حسبما أكدت الشرطة اليونانية اليوم الخميس مشيرة إلى أن معظم العائدين من ألبانيا وباكستان والعراق وجورجيا ودول شمال أفريقيا.
وقالت الشرطة إنه ونظرا لضآلة فرص الحصول على لجوء في اليونان فإن هؤلاء المهاجرين قبلوا بعدم وجود فرصة مشروعة لهم للبقاء في أوروبا.
وحسب الشرطة فإن عدد المهاجرين الذين غادروا اليونان في سبتمبر الماضي بلغ 1598 مهاجرا.
وأشارت الشرطة إلى أن برنامج عودة المهاجرين إلى بلدانهم تدعمه المنظمة الدولية للهجرة.
وتمنح المنظمة المهاجرين فرصة العودة تحت حماية الهيئات الأمنية. ويحصل المهاجرون العائدون إلى بلدانهم على مبلغ يتراوح بين 500 و 1500 يورو كبداية لإقامة حياة جديدة في وطنهم.
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