إنجلترا وألمانيا يسعيان لحسم بطاقتي التأهل لمونديال روسيا

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يشتعل الصراع في أوروبا بين 29 منتخبًا على 12 مقعدًا، وتُحسم 8 بطاقات منها خلال الأيام المقبلة؛ حيث يتأهل متصدرو المجموعات التسع في التصفيات لنهائيات مونديال روسيا 2018 مباشرة، بعدما تأهلت بلجيكا.

وسيخوض أفضل 8 منتخبات احتلت المركز الثاني، في هذه المجموعات ملحقًا فاصلًا في نوفمبر المقبل، على 4 بطاقات أخرى.

وانحصر الصراع على بطاقة التأهل المباشر، والمركز الثاني بالمجموعة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لمونديال روسيا 2018 بين إنجلترا (20 نقطة)، وسلوفاكيا (15 نقطة)، وسلوفينيا، وأسكتلندا، ولكل منهما 14 نقطة.

وودَّع منتخبا ليتوانيا (5 نقاط)، ومالطة (بلا نقاط)، التصفيات قبل مباريات آخر جولتين؛ حيث خرجت من سباق المنافسة على التأهل للمونديال.

ويستضيف منتخب إنجلترا، منافسه السلوفيني اليوم الخميس، ثم يحل ضيفًا على ليتوانيا المتواضع بالجولة الأخيرة من التصفيات يوم الأحد، التي تشهد حلول أسكتلندا ضيفًا على سلوفينيا، فيما يلتقي منتخب أسكتلندا غدًا نظيره السلوفاكي، الذي يستضيف مالطة في الجولة الأخيرة من التصفيات يوم الأحد.

وتحتاج إنجلترا للفوز اليوم لحسم التأهل بغض النظر عن باقي نتائج المجموعة، وقد يصبح بحاجة لنقطة التعادل فقط اليوم من أجل حسم التأهل للنهائيات في حالة عدم فوز المنتخب السلوفاكي، على نظيره الأسكتلندي.

وفي حال خسارة منتخب إنجلترا، سيبقى متصدرًا للمجموعة بفارق نقطتين على الأقل أمام أقرب منافسيه، لكنه سيصبح بحاجة للفوز أيضًا في مباراته الأخيرة أمام ليتوانيا للتأهل بعيدًا عن حسابات فارق الأهداف.

ويحتاج المنتخب السلوفاكي، من أجل التأهل المباشر للفوز في مباراتيه أمام اسكتلندا ومالطة، وخسارة إنجلترا في مباراتيها الباقيتين، أو خسارة إحدى هاتين المباراتين، والتعادل في الأخرى ليكون القرار لفارق الأهداف.

وتبدو الفرصة، صعبة للغاية أمام منتخبي سلوفينيا، وأسكتلندا؛ حيث يحتاج كل منهما لمعجزة من أجل التأهل المباشر في ظل فارق النقاط الست التي تفصلهما عن إنجلترا ما يعني أن تأهل أي منهما أيضًا لن يرتبط بالنقاط فحسب، وإنما بفارق الأهداف أيضًا بشرط فوزه في المباراتين، وخسارة إنجلترا في مباراتيها وتعثر سلوفاكيا.

وفي المجموعة الخامسة، تخوض بولندا المتصدرة (10 نقاط) اختبارا صعبا ومهما بقيادة هداف بايرن ميونيخ بطل ألمانيا روبرت ليفاندوفسكي على ارض مطاردتها مونتينيغرو (7).

ولا تقل أهمية مباراة رومانيا الرابعة (5 نقاط) مع ضيفتها الدنمارك الثالثة (6 نقاط) في مشوار المنافسة، في حين يجمع اللقاء الثالث منتخبين فقدا كل أمل هما أرمينيا الخامسة (3 نقاط) مع ضيفتها كازخستان الاخيرة (نقطتان).

من جانبها تضاعفت مشاكل المنتخب الألماني في خط الهجوم قبيل لقائه إيرلندا الشمالية، مع إعلان الإثنين الماضي، عن غياب المهاجم تيمو فيرنر عن تشكيلة أبطال العالم 2014.

وحقق المنتخب الألماني ثمانية انتصارات متتالية في التصفيات الأوروبية، ويحتاج إلى نقطة من لقائه مع مضيفته إيرلندا الشمالية في بلفاست الخميس، لضمان بلوغه المونديال الروسي السنة المقبلة.

ومع إعلان غياب فيرنر صاحب الـ21 عامًا، سيجد المدرب يواكيم لوف نفسه مفتقدا عنصرين أساسيين في خط الهجوم، نظرا لابتعاد المهاجم الآخر ماريو جوميز بسبب الإصابة أيضا.

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وتعرض جوميز صاحب الـ32 عامًا، لالتواء في الكاحل الشهر الماضي، بينما سيغيب فيرنر لاعب نادي لايبزيج، بسبب مشاكل في الرقبة والعمود الفقري، بدأت ملامحها بالظهور عندما عانى من دوار في المباراة مع بشيكتاش التركي ضمن دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي.

وكان لوف أكد أنه لن يستدعي بدلاء لتشكيلته، ويتوقع أن يدفع بلاعب بوروسيا مونشنجلادباخ لارس ستيندل، أو لاعب هوفنهايم ساندرو فاجنر، أو لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي لوروا سانيه.

ويغيب عن ألمانيا كذلك قائدها وحارس مرماها، نجم بايرن ميونيخ مانويل نوير، الذي يتوقع أن يغيب عن التشكيلة حتى يناير، إلى حين تعافيه من كسر في القدم.

وفي خط الوسط، يفتقد أبطال العالم الثلاثي مسعود أوزيل، سامي خضيرة وماريو جوتزه، بينما يتوقع أن يعود قلب دفاع بايرن جيروم بواتنج إلى تشكيلة المنتخب للمرة الأولى منذ أكثر من عام.

ويرجح أن يواجه المنتخب الألماني مهمة صعبة في بلفاست، حيث لم يتلق مرمى المنتخب الإيرلندي الشمالي أي هدف حتى الآن في أربع مباريات ضمن تصفيات كأس العالم خاضها على أرضه.

وفيما يلي نستعرض مباريات اليوم في تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال روسيا:

- إذربيجان × التشيك

- أرمينيا × بولندا

- الجبل الأسود × الدانمارك

- إيرلندا الشمالية × ألمانيا

- سان مارينو × النرويج

- رومانيا × كازاخستان

- إنجلترا × سلوفينيا

- مالطة × ليتوانيا

- إسكوتلندا × سلوفاكيا