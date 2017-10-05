الحلم السوري يصطدم بتطلعات أستراليا في تصفيات المونديال

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تحلم سوريا بتحقيق مفاجأة جديدة، ومخالفة التوقعات مرة أخرى عندما تخوض مواجهة حاسمة مع أستراليا بطلة آسيا، في ذهاب الملحق الآسيوي لتصفيات كأس العالم 2018، اليوم الخميس، في تمام الساعة الـ2.30 عصرًا.

ويقود المباراة تحكيميًا الدولي الإيراني علي رضا فاجهاني، صاحب الـ39 عامًا، وسيعاونه كل من ريزا سوكهاندان، ومحمد رضا المنصوري، فيما سيكون بيجان حيدري حكمًا رابعًا.

وستواجه سوريا نظيرتها أستراليا في مباراة الذهاب في ماليزيا بسبب الأوضاع الغير المستقرة في سوريا، قبل أن تلعب في ضيافة أستراليا بعدها بـ5 أيام، واللافت للنظر أن ماليزيا تبعد عن دمشق بنحو 7,660 كم، ليتبادر إلى الذهن سؤال، هل المسافة التي ستقطعها سوريا لمواجهة أستراليا هي الأبعد في التاريخ لفريق من المفترض أنه يخوض المباراة على ملعبه؟.

وكانت الإجابة حاضرة عن صحيفة «الجارديان» البريطانية والتي أشارت إلى أنه في التصفيات الأسيوية المؤهلة إلى مونديال الأرجنتين 1978، واجهت نيوزيلندا نظيرتها تايوان في أوكلاند في لقاء الذهاب قبل أن تواجهها في أوكلاند من جديد في المباراة التي كان من المفترض أن تستضيفها تايوان، وانتهت كلتا المباراتين بخسارة تايوان بسداسية نظيفة.

وبالنظر إلى المسافة بين تابيبه وأوكلاند، نجد أنها تصل إلى 8,845 كم، وفي نفس التصفيات أيضًا، واجه اليابان إسرائيل ذهابًا وإيابًا في تل أبيب والتي تبعد عن العاصمة طوكيو بمسافة 9,151 كم وخسرت اليابان المباراتين بثنائية نظيفة.

وسيتأهل الفائز بين سوريا وأستراليا، في مجموع المباراتين لمواجهة المنتخب صاحب المركز الرابع في تصفيات اتحاد دول أمريكا الشمالية، والوسطى، ودول الكاريبي "الكونكاكاف" على بطاقة الظهور في مونديال روسيا 2018.

واحتلت سوريا المركز الثالث بالمجموعة الأولى، خلف إيران وكوريا الجنوبية، بينما جاءت أستراليا بالمركز الثالث بالمجموعة الثانية خلف اليابان والسعودية.

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ومجرد وصول سوريا، التي لم تلعب أبدًا في نهائيات كأس العالم، إلى الملحق يعتبر مفاجأة كبيرة وحدث ذلك بعد التعادل (2-2) مع إيران، التي لم تكن استقبلت أي هدف في التصفيات، في الجولة الأخيرة وبفضل هدف قاتل لعمر السومة في اللحظات الأخيرة.

ويعيش السومة، الذي وافق هذا العام على اللعب مع سوريا، بينما غاب عن معظم مشوار التصفيات، حالة من التألق مع الأهلي السعودي، كما تألق زميله المهاجم عمر خربين مع الهلال السعودي.

ولا يعتقد مدرب أستراليا أنَّ اللعب في أجواء حارة ورطبة في ماليزيا سيمنح أفضلية كبيرة لسوريا التي فازت هناك مرتين، وتعادلت 3 مرات في 5 مباريات بالتصفيات.

ولم يبقَ لدى سكان المحافظات السورية سوى الأمل الممزوج بالحذر تجاه منتخب سيواجهه رجالهم لأول مرة على مستوى الرجال، حيث التقى منتخب سوريا مع نظيره الأسترالي على مستوى الشباب فقط ولـ 3 مرات سابقة، الأولى في تصفيات كأس العالم للشباب سنة 1989 (فازت سوريا 1-0) سجل الهدف فواز مندو في ملعب الحمدانية بحلب،

والثانية في ربع نهائي كأس العالم للشباب 1991 ( تعادل 1-1) وفازت أستراليا بركلات الترجيح 4-3 سجل هدف سوريا مناف رمضان، أما اللقاء الأخير فكان في كأس آسيا للشباب 2012 (دور المجموعات) وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي (1-1) سجل هدف نسور قاسيون لاعب منتخب الرجال الحالي محمود المواس.