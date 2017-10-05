تفاصيل تحقيقات قضية "الضابط المزيف": هارب من مؤبد وثروته بالملايين

كتب - محمود السعيد:

كشفت تحقيقات نيابة جنوب القاهرة الكلية عن تفاصيل واقعة القبض منتحل صفة ضابط بالقوات المسلحة، هرب من حُكم بالمؤبد بتهمة الإتجار في المواد المخدرة.

ووفقا للتحقيقات، أقر بصدور حكم بالسجن المؤبد ضده في قضية حملت رقم 2525 لسنة 2008 لإدانته بالإتجار في المخدرات لكنه تمكن من الهروب من سجن طره خلال الانفلات الأمني بثورة يناير عام 2011.

وقال إنه عاد إلى تجارة المخدرات منتحلا صفة "ضابط جيش" لإبعاد الشبهات عنه.

وأضاف أن قرر تطليق زوجته رسميا حتى تنفصل ذمتها المالية للحيلولة دون تتبع أمواله، ثم ارتبط بها سرا واشترى لها ولوالدتها عددا من السيارات والشقق السكنية المختلفة بمناطق متفرقة بالقاهرة.

أجرى التحقيقات المستشار أحمد معاذ، وكيل النائب العام، تحت إشراف المستشار أحمد عز الدين عبد الشافي.

كان المتهم قد ضبط بحيازته سلاحا مسروقا واستخدم كارنيه مزورا لتسهيل تهريب المخدرات والإفلات من الكمائن الأمنية، بحسب تحريات الشرطة.

وداهمت الشرطة شقة مملوكة للمتهم حيث تم القبض عليه وأحد أصدقائه، إلا أن طليقته لاذت بالفرار.

عثر بحوزته على 7 كيلو من الحشيش بالإضافة إلى ملكتيه لـ 200 ألف دولار أمريكي وسيارات بقيمة 14 مليون جنيه، ومجموعة من الملابس العسكرية المقلدة وطبنجة وذخائر حية، بحسب الشرطة.

وقررت النيابة حبس المتهم وصديقه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وأمرت بسرعة ضبط المطلقة الهاربة، والاستعلام من مصلحة السجون عن المحضر المحرر بهروب المتهم.