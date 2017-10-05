5 برامج تدريبية لتنمية الشباب سياسيا بالمنيا

المنيا ــ ريمون الراوي:

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، سلسلة من الندوات والدورات التدريبية والمسابقات خلال شهر سبتمبر الماضي تنوعت ما بين دورات تدريبية ومسابقات بحفظ القرآن الكريم وندوات توعوية لنبذ العنف والتعريف بدور المرأة في الحياة السياسية، وذلك في إطار دعم مواهب وقدرات الشباب وتنمية مهاراتهم.

وقال دكتور أحمد عبدالوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، إن إدارة الطلائع شاركت في تنظيم عدد من المعسكرات والقوافل والندوات والمؤتمرات منها مسابقة المؤتمر الثاني لطلاب المرحلة الثانوية "معاً لمصر" والمسابقة القومية في مجال الرسم بعنوان انتصارات أكتوبر والمشاركة في الدورة التدريبية لمدربي العروض الرياضية للطلائع بكافة التخصصات، ودورة تدريبية لمشرفين المشروع القومي (سفراء ضد الفساد) بالمركز الأولمبي بالمعادي، كما نظمت الإدارة رحلة للطلائع المتميزين في الأنشطة تحت شعار "اعرف بلدك" لزيارة أهم معالم القاهرة والجيزة "الدينية – السياحية- الترفيهية"، بالإضافة إلى إقامة معسكر بيئي بمركز شباب صفط الشرقية تحت شعار "البيئة نهر الحياة" وكذلك قافلة بقرية أبوحسيبة مركز مطاي تحت شعار "حقك مسئوليتنا".

فيما قامت إدارة البرلمان والتعليم المدني بتنظيم 5 برامج برلمانية بالمنيا وملوي وأبوقرقاص بهدف التنمية السياسية للشباب، وعقد ندوة حول تحديات الأمن القومي المصري ودورة تدريبية عن مشاركة الشباب في العمل التطوعي والخدمة العامة ونشر ثقافة العمل الحر.

وأضاف وكيل الوزارة، أن إدارة برامج التنمية الرياضية نظمت قوافل رياضية بإدارة شباب بني مزار، ودوري في كرة السلة بالأحياء الشعبية ودورة تدريبية في خماسيات كرة القدم وتنس الطاولة بالصلة المغطاة بالمنيا بإجمالي المستفيدين من أنشطة الإدارة 2050 مستفيدًا.