بالصور.. محافظ بورسعيد يضع إكليل الزهور على قبر الجندي المجهول
بالصور.. محافظ بورسعيد يضع إكليل الزهور على قبر الجندي المجهول
11:41 ص الخميس 05 أكتوبر 2017
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بورسعيد - طارق الرفاعي:
وضع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، واللواء أمجد عبدالفتاح، مدير الأمن، إكليلاً من الزهور، اليوم الخميس، على قبر الجندي المجهول الكائن بمقابر شارع 23 يوليو، ضمن الاحتفالات بذكرى انتصار السادس من أكتوبر.
وأعرب "الغضبان" عن شعوره بالفخر في تلك اللحظة بعد مرور 44 عاما على ذلك الانتصار لأنه يذكره دومًا بتضحيات أبناء الوطن حبًا في وطنهم، داعيا الله أن يتغمد جميع شهداء مصر بالرحمة والمغفرة.
وأكد المحافظ، أن نصر أكتوبر العظيم يعد ذكرى خالدة لدى جميع أبناء مصر، خاصة وأن تلك اللحظة وقف فيها الشعب المصري على قلب رجل واحد بجانب أبطال القوات المسلحة العظماء.
رافق محافظ بورسعيد كل من: اللواء أمجد عبدالفتاح، مدير الأمن، وممثل الجيش الثاني الميداني، وقائد القوات البحرية بالمحاقظة، والدكتور محمود حسين، عضو مجلس النواب، والمهندس كامل أبوزهرة، السكرتير العام للمحافظة، وأحمد فرغلي، عضو مجلس النواب، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية ورؤساء الأحياء.
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