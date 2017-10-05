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دراسة: السمنة تؤدي للإصابة بـ 13 نوع من الأورام الخبيثة

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مصراوي Masrawy

دراسة: السمنة تؤدي للإصابة بـ 13 نوع من الأورام الخبيثة

11:39 ص الخميس 05 أكتوبر 2017

دراسة: السمنة تؤدي للإصابة بـ 13 نوع من الأورام الخبيثة

دراسة: السمنة سبب للإصابة بـ 13 نوع من الأورام الخ

كتبت- ميرا ماهر:

أوصى خبراء من المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض بتجنب زيادة الوزن كتدبير وقائي، واستندوا إلى أن هناك صلة بين السرطان والسمنة.

وبحسب وكالة سبوتنيك الروسية نقلاً عن صحيفة "ميديكال إكسبريس"، فإن السمنة وزيادة الوزن يمكن أن تكون سبباً للإصابة بـ 13 نوعا من الأورام الخبيثة.

تشمل الإصابة سرطان الدماغ والمريء والثدي والغدة الدرقية والمعدة والمرارة والكبد والكلى والبنكرياس والمبيض والرحم والأمعاء الغليظة وموروما نقوية متعددة.

وحتى الآن، قليلون هم من يعلمون الصلة بين بعض أنواع الأورام والبدانة أو زيادة الوزن.

وأكدت الدكتورة "ليزا ريتشاردسون"، رئيسة قسم مكافحة السرطان والوقاية منه في المركز، أن فقدان الوزن يمكن أن يقلل من خطر الأورام الخبيثة.

ووجد العلماء أن زيادة الوزن أحد أسباب الإصابة بالسرطان لدى 630 ألف أمريكي. 

ويرى الباحثون أن معدل الإصابة بالسرطان المرتبط بالسمنة ارتفع بنسبة 7%.

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