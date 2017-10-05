لأول مرة.. القوات المسلحة تدرس إنتاج 3 أفلام سينمائية عن حرب أكتوبر

كتب- مصطفى المنشاوي:

أعلن اللواء محسن عبد النبي، مدير إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، أنه ولأول مرة منذ انتصار حرب أكتوبر، تدرس القوات المسلحة ممثلةً في إدارة الشئون المعنوية، إنتاج ثلاثة أفلام سينمائية عن بطولات الحرب والانتصار العظيم، وذلك بمشاركة الشركات المتخصصة في الإنتاج السينمائي، على أن يكون دور القوات المسلحة تذليل كافة العقبات وتقديم التسهيلات.

وأضاف "عبدالنبي"، أن القوات المسلحة، ستقدم الدعم اللوجيستي الكامل لهذه الشركات حتى يخرج العمل بالصورة التي تليق بهذا الانتصار العظيم، مشيرًا إلى أنه تم الاستعانة بكبار كتاب السيناريو أمثال الكاتب الكبير وحيد حامد، والسيناريست ناصر عبد الرحمن، والذين كتبوا بالفعل السيناريوهات لهذه القصص وجاري التجهيز لتنفيذها في الوقت الحالي.

وأشار مدير إدارة الشئون المعنوية، إلى أن أبرز القصص التي تم الموافقة عليها وسيتم تناولها سينمائياً هي فيلم عن جبل الحلال وآخر عن البطل إبراهيم الرفاعي وحيد حامد، والثالث عن ملحمة ومعركة كبريت.

وأعلن مدير إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة - أيضًا - تنظيم المسابقات الثقافية والأدبية بالتعاون مع الإذاعة المصرية ووزارة الثقافة وإنتاج العديد من الأفلام التسجيلية والأغاني الوطنية والبروموهات وتوزيعها على كافة وسائل الإعلام إلى جانب نشرها على الموقع الرسمي لوزارة الدفاع.

وقدم مدير الشئون المعنوية، التحية والتقدير لكافة المؤسسات الإعلامية على دورها الوطني في المشاركة الفعالة للاحتفال بهذه المناسبة، والذي يأتي امتدادًا لجهودها في دعم مسيرة البناء والتنمية الحضارية على أرض مصر.

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