وكيل النواب: نتبنى توصيات ملتقى الأديان لتشجيع السياحة بسيناء

القاهرة - (أ ش أ):

أعلن السيد محمود الشريف، وكيل أول مجلس النواب، ونقيب الأشراف، تبني المجلس من خلال اللجنة الدينية ومختلف الوزارات المعنية لتوصيات ملتقى الأديان السماوية بسيناء لتشجيع السياحة بصفةٍ عامة إلى مصر، وإلى سيناء بصفةٍ خاصة، ولإلقاء مزيد من الضوء على ما تمتلكه من كافة مقومات السياحة، نظرًا لأنها رمز التعايش السلمي بين الأديان وأرض السلام والتنمية.

وأكد الشريف، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الخميس، أن الملتقى الذي عُقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشرم الشيخ وسانت كاترين بعث برسالة واقعية وحقيقية للعالم، جاء فيها أن مصر أرض السلام والمحبة والأخاء والتعايش بين اتباع الأديان السماوية وأن شعبها محب للأمن ومعطاء ويمثل نموذجًا فريدًا في التآلف والتعايش منذ آلاف السنين ولن يستطيع أي أحد مهما كان أن يفرق بينه.

وأشار الشريف، إلى أن سيناء أرض ومدينة السلام والحضارات والأديان مهبط ومسار للأنبياء والرسل تمثلت على ترابها الاديان السماوية وجمعت بين المسجد والكنيسة والمعبد في مكان واحد وهو ما شهد به وفود ملتقى الأديان من مختلف دول العالم خلال لقائهم على أرض سيناء، مؤكدين أن مصر بلد الحضارة والسلام وهي الرسالة التي أطلقها الملتقى للعالم.

وأشاد وكيل أول مجلس النواب، بالجهود الحثيثة التي تقوم بها قواتنا المسلحة خير أجناد الأرض والشرطة الباسلة للحفاظ على أمن واستقرار مصر مقدمين الشهداء والمصابين دفاعًا عن بلدهم وأُمتهم، مبينًا أن ما نراه حولنا من اضطرابات يشهد لجنودنا البواسل بالحفاظ على أمن مصر ومن قبل ذلك رعاية الله سبحانه وتعالى لمصر وأهلها.

وأوضح عضو مجلس النواب، فيما يخص أهم توصيات الملتقى الذي نظمته محافظة جنوب سيناء بالتعاون مع وزارات الأوقاف والخارجية والسياحة والآثار، أنه أكد ضرورة الاهتمام بالسياحة وإطلاق حملات سياحية وتدريب القائمين على السياحة وتشجيع رحلات الشباب إلى المزارات خاصة في سيناء لربطهم بتلك الأماكن والتعرف عليها مع استمرار التنسيق مع الجهات المعنية وهو ما سيتنبناه مجلس النواب.

ودعا الشريف، جموع المصرين إلى الاصطفاف والوقوف بجانب قواتنا المسلحة في حربها ضد الإرهاب والاستفادة من دروس ذكرى انتصارات حرب اكتوبر المجيدة بمزيد من العمل والإنتاج لبناء دولة على أسس قوية، خاصةً وأن مصر مؤهلة لأن تكون من أقوى البلاد اقتصادياً، وقدم التهنئة بهذه المناسبة للرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة الباسلة، وشعب مصر العظيم، بمناسبة الذكرى 44 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.