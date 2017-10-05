مرصد الإفتاء يشيد بتضحيات القوات المسلحة في الدفاع عن الوطن

كتب- محمود مصطفى:

أشاد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، ببطولات وتضحيات أبطال القوات المسلحة، والضربات الناجحة والمتلاحقة للقوات المسلحة والشرطة، بمناسبة الاحتفالات بالذكرى 44 لانتصارات 6 أكتوبر المجيدة.

وأكد مرصد الإفتاء، في بيانه الصادر، اليوم الخميس، أن تدمير القوات المسلحة عشرات السيارات المحملة بأنواع مختلفة من الأسلحة والذخائر على الحدود الغربية وحماية الحدود المصرية تعكس يقظة أبطال القوات المسلحة وحمايتهم لكل شبر من تراب الوطن.

وأشار المرصد، في نص البيان، إلى أن نجاح جهود القوات المسلحة في توجيه العديد من الضربات الاستباقية القوية ضد التنظيمات والجماعات الإرهابية لتقويض قدرتها على شن أية عمليات إرهابية إجرامية ضد الوطن.

ودعا مرصد الإفتاء، إلى ضرورة تكثيف توجيه الضربات الاستباقية الناجحة ضد الجماعات والتنظيمات الإرهابية لتقويض قدرتها على نشر العنف والتخريب، والعمل على نشر الأمن والاستقرار في مختلف ربوع مصرنا الغالية.

كما دعا جموع المواطنين إلى استلهام روح انتصارات أكتوبر المجيدة لتحقيق التنمية والاستقرار واقتلاع جذور الجماعات والتنظيمات الإرهابية الخبيثة والدفاع عن الوطن ومواجهة المخططات والمؤامرات التي تستهدف الدولة.