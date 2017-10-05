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"موانئ البحر الأحمر": وصول 6500 طن بوتاجاز إلى ميناء الزيتيات

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مصراوي Masrawy

"موانئ البحر الأحمر": وصول 6500 طن بوتاجاز إلى ميناء الزيتيات

11:35 ص الخميس 05 أكتوبر 2017

أ. ش. أ

وصل إلى ميناء الزيتيات 6500 طن بوتاجاز على السفينة " جاز" قادمة من ميناء ينبع السعودي.

وقال المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، ملاك يوسف، في تصريحات له اليوم الخميس، إن ميناء سفاجا استقبل السفينة "أمانة" وعليها 869 راكبًا، و18 شاحنة بضائع، و14 شاحنة عفش و9 سيارات، بينما غادرته 3 سفن "القاهرة" و"عمان" و"بوسيدون اكسبريس"، وعليها 1202 راكب و41 شاحنة و 76 سيارة.

وأضاف أن ميناء نويبع استقبل السفينة "سينا" وعليها 277 راكبًا و24 برادًا و8 سيارات نقل ثقيل و8 سيارات.

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Asha

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