أسرة مع بعضينا.. "حنان" وابنتيها استولوا على 4 ملايين من أموال الإسكان

السويس - حسام الدين أحمد:

قال مصدر مسؤول بديوان عام محافظة السويس، إن المتهمين الأربعة في واقعة الاستيلاء أموال المنتفعين بمشروع الإسكان الاقتصادي التابع للمحافظة، تربطهم صلة قرابة.

وأضاف المصدر في تصريحات صحفية، أن المتهمين الذين صدر بحقهم قرار بالحبس 15 يوما هم: "حنان. ح . ع" مراجع أول حسابات صندوق الإسكان الاقتصادي، و"دينا. ح. أ" ابنة المتهمة الأولى، و" داليا. ح. أ" شقيقة المتهمة الثانية، و"محمد. أ. م" زوجة المتهمة الثالثة.

وفي السياق قال مصدر أمني، إن تحقيقات النيابة العامة بإشراف المستشار عماد الدهشان، المحامي العام لنيابات السويس، كشفت أن المتهمين الأربعة استغلوا صلة القرابة بينهم وعملهم في مكان واحد تحت قيادة الأم المتهمة الأولى " حنان" زوروا طلبات استرداد مبالغ مالية دفعها المنتفعون بمشروع الزواج الحديث.

وأضاف المصدر، أن المتهمين سحبوا توقيع المواطنين من ملفات التقديم للمشروع، وأمهروها الخطابات المزورة المصطنعة، ثم ضموا الطلبات المزورة لملفات الإسكان وسحبوا المبالغ لحسابهم.

وكان أعضاء مكتب الرقابة الإدارية ألقوا الثلاثاء الماضي القبض على المتهمين الأربعة، وبتفتيش منازلهم تم ضبط الأجهزة المستخدمة في أعمال التزوير وهي طابعة وماسح ضوئي.