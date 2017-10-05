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وزير الطاقة الروسي: زيارة الملك سلمان ترفع العلاقات لمستوى جديد

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مصراوي Masrawy

وزير الطاقة الروسي: زيارة الملك سلمان ترفع العلاقات لمستوى جديد

11:34 ص الخميس 05 أكتوبر 2017

وزير الطاقة الروسي: زيارة الملك سلمان ترفع العلاقات لمستوى جديد

الملك سلمان يلتقي الرئيس الروسي بوتين

موسكو (د ب أ)

اعتبرت الروسية أول زيارة للملك سلمان بن عبد العزيز، ملك ،علامة على مرحلة جديدة في العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك مشيرا لذلك اليوم الخميس في موسكو: "وصلت العلاقات بين بلدينا لمستوى جديد تماما في الآونة الأخيرة".

وجاء تصريح وزير الطاقة الروسي قبيل لقاء الرئيس فلاديمير بوتين بالملك سلمان.

وحسب القصر الرئاسي الروسي فإن المحادثات بين بوتين وسلمان ستركز على الوضع في سوق النقط والحرب الأهلية في سورية.

تجدر الاشارة إلى أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وصل إلى موسكو أمس الاربعاء، على رأس وفد رفيع، في أول زيارة لملك سعودي إلى .

وتأتي هذه الزيارة بعد زيارة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف للشرق الأوسط في سبتمبر الماضي.

ووصف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الزيارة سابقا بأنها تمثل "انعطافة حقيقية" في علاقات البلدين، مشيرا إلى أن الحوار المتواصل بين الجانبين "بدأ في تحقيق جملة من الثمار العملية الملموسة".

وشدد على أهمية استمرار التنسيق فيما يخص الأزمات الإقليمية واتفاق خفض إنتاج النفط.

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