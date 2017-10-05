تعطيل الدراسة في مدينة سوسة التونسية لاستقبال موكب الرئيس

لندن (بي بي سي)

استنكر تونسيون عبر هاشتاغ #ممارسات_نوفمبرية على فيسبوك تعطيل الدروس ببعض معاهد ومدارس ولاية سوسة وإخراج التلاميذ للمشاركة في موكب لاستقبال الرئيس الباجي القائد السبسي.

و شبه المتفاعلون مع الهاشتاج طريقة استقبال السبسي التي وصفوها بالمترفة بالمراسم التي كانت سائدة خلال حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

وقد سرت العادة أن يستعمل التونسيون كلمة نوفمبري عند الإشارة لممارسات نظام بن علي الذي أطاحت به ثورة شعبيه في 2011.

وقد قام بعض المحامون برفع دعوى قضائية ضد وزارة التربية والتعليم على خلفية اخراج التلاميذ من صفوفهم.