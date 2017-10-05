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الدفاع الروسية: الجولاني في غيبوبة

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مصراوي Masrawy

الدفاع الروسية: الجولاني في غيبوبة

11:31 ص الخميس 05 أكتوبر 2017

الدفاع الروسية: الجولاني في غيبوبة

وزارة الدفاع الروسية

موسكو (د ب أ)
أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، الجنرال إيجور كوناشنكوف أن "زعيم جبهة النصرة" أبو محمد الجولاني، دخل في غيبوبة بعد قصف الطيران الروسي لمواقع التنظيم الإرهابي.

ونقلت وكالة الانباء الروسية (سبوتنيك) عن الجنرال كوناشنكوف القول "إن تدمير مقر جبهة النصرة، ودخول زعيمها أبو محمد الجولاني في الغيبوبة، قد سبب حالة ارتباك في صفوف الفصائل المسلحة في إدلب".

وكان الجولاني، في وقت سابق، أصيب بشظايا جراء الغارات الروسية على إدلب، مما أدى إلى فقدان يديه.

وكان كوناشنكوف قال في وقت سابق إن المخابرات العسكرية الروسية كشفت أمس عن مكان ووقت انعقاد اجتماع لقادة "جبهة النصرة" بحضور الجولاني، وأن مقاتلتين من طراز "سو-34" و"سو-35" استهدفتا الاجتماع، ما أسفر عن القضاء على 12 قياديا بـ"النصرة" و50 مسلحا من حرسهم، وإصابة أكثر من عشرة آخرين بينهم الجولاني.

وأضاف كوناشنكوف أن "وزارة الدفاع الروسية ستستمر في إجراء عمليات خاصة بغية تصفية الإرهابيين المتورطين في هجمات على العسكريين الروس في سورية".

ويأتي ذلك بعد أيام قليلة من إعلان هيئة تحرير الشام، المرتبطة بتنظيم القاعدة والتي تعد "فتح الشام" أبرز مكون فيها، تعيين الجولاني قائدا عاما للهيئة التي تسيطر على معظم مناطق محافظة إدلب.

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