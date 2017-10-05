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روسيا تؤكد تدمير أكبر مستودع للذخيرة لجماعة جهادية في سوريا

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مصراوي Masrawy

تؤكد تدمير أكبر مستودع للذخيرة لجماعة جهادية في سوريا

11:22 ص الخميس 05 أكتوبر 2017

روسيا تؤكد تدمير أكبر مستودع للذخيرة لجماعة جهادية في سوريا

سوريون يبحثون عن ضحايا تحت انقاض مبنى اثر ما يعتقد

موسكو (أ ف ب)
أعلن الجيش الروسي الخميس انه دمر في سوريا "أكبر مستودع للذخيرة" لفصائل "هيئة تحرير الشام" الجهادية التي يؤلف فرع تنظيم القاعدة سابقا في هذا البلد المكون الاكبر فيها.

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية الجنرال ايغور كوناشينكوف في بيان ان "الطيران الروسي دمر اكبر مستودع (...) للذخيرة لتحرير الشام بالقرب من ابو الظهور في محافظة ادلب" بشمال غرب سوريا.

وأضاف المصدر نفسه ان المستودع الذي يقع في العمق كان يضم "اكثر من الف طن من الذخيرة" خصوصا للمدفعية.

ويأتي هذا الاعلان بينما اكد الجيش الروسي الاربعاء أن القائد العام لهيئة تحرير الشام ابو محمد الجولاني في "حال حرجة" إثر إصابته في غارة روسية أسفرت عن مقتل 12 قياديا في الهيئة.

ونفت هيئة تحرير الشام مساء الاربعاء ما اعلنته موسكو واكدت انه "بصحة جيدة ويمارس مهامه الموكلة إليه بشل كامل".

الا ان وزارة الدفاع الروسية أكدت الخميس ان الجولاني مصاب بجروح خطيرة وقالت انه "في حالة غيبوبة"، مشددة على ان ذلك "ادى الى حالة من الاحباط في صفوف الارهابيين في كل محافظة ادلب".

وقال الجنرال كوناشينكوف ان الطيران الروسي وجه ضربة استهدفت ايضا اجتماعا لمسؤولين جهاديين وقتلت "49 مقاتلا بينهم سبعة من قادة" تحرير الشام في محافظة ادلب.

هذا المحتوى من

AFP

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