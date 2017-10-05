محافظ قنا يضع أكليل الزهور على قبر شهداء أكتوبر

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شهد عبد الحميد الهجان محافظ قنا، واللواء علاء العياط مساعد وزير الداخلية لأمن قنا، احتفالات المحافظة بالذكرى الـ 44 لانتصارات أكتوبر المجيدة، وقاما بوضع إكليلين من الزهور أمام النصب التذكاري للجندي المجهول، وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء، وذلك بحضور العقيد وليد محمد المستشار العسكري للمحافظة، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية.

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وتوجه محافظ قنا بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة ذكري انتصارات حرب أكتوبر المجيدة الباسلة موجها التحية لقيادات وجنود الجيش المصري تقديرًا للدور البطولي للقوات المسلحة في تحرير كامل الأراضي المصرية والدفاع عن أمن واستقرار الوطن والمواطنين، كما وجه تحية حب وإعزاز لشهداء واسر حرب أكتوبر المجيدة.