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خبير عسكري: اتخاذ قرار حرب أكتوبر بإمكانيات دفاعية «جنون»

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خبير عسكري: اتخاذ قرار حرب أكتوبر بإمكانيات دفاعية «جنون» خبير عسكري: اتخاذ قرار حرب أكتوبر بإمكانيات دفاعية «جنون»

التحرير

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قال اللواء طلعت موسى، أستاذ الاستراتيجيات والأمني القومي بأكاديمية ناصر العسكرية، إن الجنود المصريين لم يكونوا على علم بموعد حرب أكتوبر إلا في نفس اليوم، موضحا: «عرفنا موعد الحرب الساعة 9 الصبح».

وأضاف موسى، خلال لقائه مع برنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة «صدى البلد»، اليوم الخميس، أن النصر الذي حققته خلال الحرب معجزة بشرية بكل المقاييس، فمقارنة القوات لصالح إسرائيل، واتخاذ قرار الحرب بإمكانيات دفاعية يعتبر ضرب من ضروب الجنون.

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وذكر أن الحرب ضد إسرائيل استمرت 22 يوما، وصدر فيها 3 قرارات بوقف إطلاق النيران، وخلال هذه الفترة لم تحصل مصر على قطعة سلاح واحدة من ، بعكس إسرائيل التي فتحت جسرا جويا مع الولايات المتحدة الأمريكية.

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التحرير

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