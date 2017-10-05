بالصور.. "بورسعيدي" يحول دورة مياه عمومية إلى مخزن

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلن حي الضواحي بمحافظة بورسعيد، برئاسة السعيد رخا، اليوم الخميس، عن رصده لتعدي مواطن على دورة مياه عمومية بمنطقة الحرفيين وحولها إلى مخزن خاص به.

وأشار ديوان عام الحي، في بيان له، إلى أنه فور ورود معلومات بشأن تحويل دورة مياه إلى مخزن، توجهت إدارة الإشغالات للمكان وتبين قيام صاحب التعدي بهدم الحوائط الداخلية لدورة المياه، ووجود براميل تستخدم للتمليح وأدوات أخرى بداخله.

وأكد الحي في ختام بيانه على أنه تم مصادرة كافة المحتويات وإزالة التعدي، ولم يتم التعرف بعد على صاحب التعدي حيث لم يكن موجودا بالمكان، وجار التعرف عليه لتحرير محضر له.