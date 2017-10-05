التحقيق في اختفاء أستاذ جامعي يحمل الجنسية الأمريكية بدمياط

دمياط – محمد إبراهيم:

تكثف قوات الأمن بدمياط، جهودها لكشف غموض اختفاء أستاذ جامعي يحمل الجنسية الأمريكية خلال زيارته إلى المحافظة قبل أيام.

وتلقى اللواء إيهاب خيرت، مساعد وزير الداخلية ومدير الأمن بلاغًا، اليوم الخميس، يفيد باختفاء "مدحت شرارة" الأستاذ بجامعة العين الإماراتية، 68 عامًا، بعد أن أبلغ أسرته بالتوجه إلى مصيف رأس البر قادمًا من محافظة الغربية.

وكشفت التحريات، التي أجراها ضباط إدارة البحث الجنائي برئاسة العميد سعيد شكري، عن تواجد "شرارة" في المصيف لمدة يوم واحد، قبل أن يتوجه إلى مدينة دمياط الجديدة، لزيارة أحد المعارف، في الوقت الذي كان يقود سيارته على الطريق الدولي.

ووجه مدير أمن دمياط بنشر صورته في المراكز والأقسام والبحث عنه في المستشفيات إلى جانب تكثيف مراقبة الأكمنة.