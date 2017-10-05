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القبض على 4 متهمين هاربين من تنفيذ أحكام بالإسماعيلية

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مصراوي Masrawy

القبض على 4 متهمين هاربين من تنفيذ أحكام بالإسماعيلية

11:12 ص الخميس 05 أكتوبر 2017

القبض على 4 متهمين هاربين من تنفيذ أحكام بالإسماعيلية

تعبيرية

الإسماعيلية - إنجي هيبة:

ضبطت الأجهزة الأمنية، اليوم الخميس، بمديرية أمن الإسماعيلية، 4 متهمين هاربين من تنفيذ أحكام جنائية ضدهم.

وتلقى اللواء محمد علي مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا يفيد بضبط المتهمين "أحمد. ع. ا" مطلوب التنفيذ عليه في الجناية رقم 2439 لسنة 2013 جنايات مركز الإسماعيلية، المقيدة برقم 7361/2013 كلي الإسماعيلية بتهمة مخدرات المقضي فيها بالسجن المؤبد، و" كمال. ع" مطلوب التنفيذ عليه في الجناية رقم 1190 لسنة 2012 جنايات مركز الإسماعيلية، المقيدة برقم 488/2012 كلي الإسماعيلية بتهمة سلاح والمقضي فيها بالسجن 3 سنوات، والمتهم "محمد. ع. ا" سائق مطلوب التنفيذ عليه في الجناية رقم 1070 لسنة 2013 جنايات مركز القنطرة شرق المقيدة برقم 1111/2013 كلي الإسماعيلية بتهمة مخدرات والمقضي فيها بالسجن سنة، و"جمال. ا. م" صاحب شركة الجمل للخدمات البترولية، مطلوب التنفيذ عليه في الجناية رقم 5616 لسنة 2016 جنايات مركز فايد، المقيدة برقم 2333/2016 كلي الإسماعيلية بتهمة مخدرات المقضي فيها بالسجن 10 سنوات.

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