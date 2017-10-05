حلم المونديال| مجلس الجبلاية يتوجه لبرج العرب لمؤازرة الفراعنة

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كتب - عبد الرحمن مصطفى:

يتوجه مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة هاني أبو ريدة، إلى الإسكندرية، اليوم الخميس، لحضور تدريبات المنتخب الوطني، بالمعسكر الذي يقام حاليًا ببرج العرب، استعدادًا لمواجهة الكونغو برازافيل.

ويتواجد مجلس الجبلاية بالكامل باستثناء مجدي عبدالغني، الذي يترأس بعثة منتخب الشباب في عمان، في تدريبات المنتخب بداية من اليوم الخميس، حيث من المقرر أن يتم عقد أكثر من جلسة مع الجهاز الفني واللاعبين لتحفيزهم للفوز على الكونغو.

وتتجه أعين عشاق كرة القدم إلى ملعب «برج العرب» بالإسكندرية، في السابعة مساء الأحد المقبل؛ لمتابعة معركة أصحاب الأرض المنتخب الوطني، وضيفه الكونغو، لحساب الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

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وكان المنتخب الوطني عزز آماله في التأهل لكأس العالم للمرة الأولى منذ (28 عامًا)، عقب فوزه الثمين (1-0)، على ضيفه منتخب أوغندا في الجولة الرابعة.

واستعاد الفراعنة صدارة المجموعة، بعدما رفع رصيده إلى تسع نقاط، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه منتخب أوغندا، في حين احتل منتخب غانا المركز الثالث برصيد خمس نقاط.

ويحتاج أحفاد الفراعنة إلى الفوز في مباراة الكونغو، إضافة إلى تعثر أوغندا أمام غانا في نفس الجولة، حتى يضمن الصعود إلى المونديال بشكل رسمي.