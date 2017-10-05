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أزارو» ينتظم في تدريبات الأهلي اليوم

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أزارو» ينتظم في تدريبات الأهلي اليوم أزارو» ينتظم في تدريبات الأهلي اليوم

التحرير

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ينتظم المغربي وليد أزارو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الخميس، بالمران الجماعي الذي يشهده ملعب مختار التتش.

وكان أزارو، قد حصل على إذن الجهاز الفني بقيادة حسام البدري، المدير الفني للفريق، بالسفر إلى المغرب لزيارة أسرته عقب انتهاء مباراة الأهلي والنجم الساحلي، التي أُقيمت أمس في مدينة سوسة التونسية.

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وتوجه "أزارو" من تونس إلى المغرب مباشرة بعد الحصول على إذن الجهاز الفني على أن يعود اللاعب إلى القاهرة اليوم 5 أكتوبر، للانتظام في تدريبات الأهلي الجماعية.

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التحرير

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