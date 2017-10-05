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مران قوي للمنتخب استعدادًا لموقعة الكونغو

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مران قوي للمنتخب استعدادًا لموقعة الكونغو مران قوي للمنتخب استعدادًا لموقعة الكونغو

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كتب - عبد الرحمن مصطفى:

يواصل الوطني، تدريباته اليوم الخميس، على ملعب «برج العرب» بمدينة الإسكندرية، ضمن المعسكر المغلق الذي يقام حاليًا استعدادًا لمواجهة الكونغو برازافيل، المقر  لها الأحد المقبل.

ومن المقرر أن يركز هيكتور ، على بعض الجوانب الفنية والتكتيكية في المران، حيث سيحفظ اللاعبين بعض الجمل لتنفيذها في اللقاء، بالإضافة لعقد جلسة معهم عقب المران، ثم يخضع بعدها اللاعبين لجلسة استشفائية.

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وكان المنتخب الوطني عزز آماله في التأهل لكأس العالم للمرة الأولى منذ (28 عامًا)، عقب فوزه الثمين (1-0)، على ضيفه منتخب أوغندا في الجولة الرابعة. 

واستعاد الفراعنة صدارة المجموعة، بعدما رفع رصيده إلى تسع نقاط، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه منتخب أوغندا، في حين احتل منتخب غانا المركز الثالث برصيد خمس نقاط. 

ويحتاج أحفاد الفراعنة إلى الفوز في مباراة الكونغو، إضافة إلى تعثر أوغندا أمام غانا في نفس الجولة، حتى يضمن الصعود إلى المونديال بشكل رسمي.

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