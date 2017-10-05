طفل «النمر والأنثى» الذي كاد يقتله «البانيو».. 7 معلومات عن ماهر عصام

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بملامح طفولية وجسد نحيل، وابتسامة مميزة تمكن من مشاركة عمالقة السينما في طفولته، وحقق نجاحًا كبيرًا لم يحققه حينما أصبح شابًا يتجاوز الخمسة والثلاثين من عمره، ولكنه يفخر بتلك البداية المبكرة، ويستعين بها لتوضيح مسيرته الفنية التي يجهلها عدد كبير من الجمهور.

ويرصد "التحرير - لايف" 7 معلومات عن الفنان الشاب ماهر عصام في التقرير التالي..

1- وُلد في 5 أكتوبر من عام 1979 في حي إمبابة بالقاهرة.

2- برزت موهبته منذ الصغر، وبدأ التمثيل وهو في عمر السابعة مع المخرج العالمي يوسف شاهين، من خلال ظهوره في فيلم اليوم السادس عام 1986.

3- اشتهر بدور "وحيد" في فيلم "النمر والأنثى" مع الزعيم عادل إمام والفنانة أثار الحكيم في عام 1987، ولفت أنظار المخرجين له من خلال ذلك الفيلم، خاصة بعد ظهور موهبته في الغناء، فشارك في فيلم "التعويذة" مع الفنان محمود ياسين ويسرا.

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4- ذهب لخوض اختبارات الالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، لكن اللجنة رفضته لأنه محترف وأعطت الفرصة لطالب غيره، فاكتئب وقرر العزلة في منزله.

5- ذات يوم بعد عودته إلى المنزل أخبرته والدته أن الفنان عمر الشريف اتصل به وأخبره بالذهاب له في مكتبه، فلم يتمالك نفسه من الفرحة وذهب إلى العنوان وطرق الباب ففتح له شخص ثم أخبره أن عمر الشريف طلبه، ليفاجأ بآخر يناديه من الخلف قائلًا: "يا أستاذ ماهر أنا شريف عمر الشريف الريجسير وكنا عايزينك في مسلسل مع الأستاذ رائد لبيب"، فكانت صدمة لم يتوقعها، وذلك وفق ما قاله في لقاء مع برنامج "ربع دستة ستات" الذي تقدمه الفنانة مها أحمد.

6- شارك في عدد من الأفلام أثناء مرحلة الشباب مثل "الآخر" عام 1999، و"الأبواب المغلقة" عام 2000، ولكنه حقق نجاحًا كبيرًا في فيلم "أولى ثانوي" مع الفنان نور الشريف وميرفت أمين، وحصل على جوائز كثيرة، ثم توالت أدواره بشكل أقل فظهر في فيلم "هي فوضى" عام 2007، و"صرخة نملة" عام 2011، و"قلب الأسد" عام 2013.

7- تعرض لإصابة خطيرة في رأسه، بعد أن انزلق في حمام شقته بمدينة السادس من أكتوبر، فسقط مغشيًا عليه ينزف دمًا بعد ارتطام رأسه بحافة "البانيو"، وكان بمفرده، فلاحظ الجيران مرور مياه ملونة بالدم من أسفل باب الشقة، فحطموا الباب ووجدوه مستلقيا على ظهره، فنقلوه إلى المستشفى وظل في غيبوبة لمدة يومين، إثر انفجار شريان في الرأس، ولكن الإشاعات كانت قد ملأت المواقع الإخبارية بأن مجموعة من البلطجية اقتحموا شقته بتسليط من أهل زوجته، وهو ما نفاه عقب تجاوزه الأزمة في برنامج "بني آدم شو"، موضحًا أنه ليس متزوج من الأساس، وأن الأمر يخلو من أي شبهة جنائية، كما أوضح توجهه لعمل عمرة فور تعافيه.