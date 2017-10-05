اخصائي لياقة بدنية يقدم 9 نصائح للحصول على جسم مماثل لـ"كيم كاردشيان"

كتب هشام عواض:

أخدت عارضة الأزياء والممثلة الأمريكية كيم كاردشيان، شهرة عالمية بسبب إطلالاتها الجذابة وشكل جسمها الملفت، وهو ما دفع الكثيرمن الفتيات لمحاولة تقليدها، والحصول على جسد مماثل.

وقدم الكابتن كريم عبيد، اخصائي اللياقة البدنية، لـ"مصراوي" عدة نصائح لكيفية تحويل جسدك إلى جسد مماثل للنجمة "كيم كاردشيان".

1- يجب الاهتمام بالأكل بشكل كبير، وأن يتم تقليل الكربوهيدرات فيه بالإضافة إلى تقليل الدهون.

2- يمكنك أن تقومي بتقليل كمية الكربوهيدرات ثم زيادتها ثم تقليلها وهكذا باستمرار وبشكل ثابت، فهذا يحفز الجسم على الستفادة بشكل جيد.

3- الفطار يكون بيض ومكسرات وعيش التوست، وبهذه الطريقة تزيد الدهون الصحية.

4- الغداء خطراوات بكثرة وكمية قليلة من الأرز، ويجب تدعيم الوجبة بالبروتين وذلك بربع دجاجة.

5- تقسيم الوجابات إلى وجبات عديدة على مدار اليوم، منهم وجبتين رئيسيتين (فطار وغداء) و3 أو 4 وجبات صغيرة.

6 - تقليل الملح في الطعام لأقصى درجة ممكنة.

7- ممارسة التمارين الهوائية مثل الكارديو، ويجب أن يكون على معدة فارغة، لتحقيق معدل حرق أعلى، وأيضاً رياضة السكواتس التي تساعد في حرق دهون الأرداف.

8- النوم بشكل جيد.

9 - التمرين من 3:5 مرات أسبوعيًا.