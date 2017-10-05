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ميركل وماكرون يفتتحان معرض فرانكفورت الدولي للكتاب الثلاثاء المقبل

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مصراوي Masrawy

ميركل وماكرون يفتتحان معرض فرانكفورت الدولي للكتاب الثلاثاء المقبل

11:07 ص الخميس 05 أكتوبر 2017

ميركل وماكرون يفتتحان معرض فرانكفورت الدولي للكتاب الثلاثاء المقبل

ميركل وماكرون

فرانكفورت (د ب أ)
من المقرر أن تفتتح المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون معرض فرانكفورت الدولي التاسع والستين للكتاب مساء الثلاثاء المقبل وذلك حسبما أكد منظمو المعرض اليوم الخميس في فرانكفورت.

وستكون فرنسا ضيف الشرف في المعرض الأكبر من نوعه في العالم و الذي يستمر من 11 إلى 15 تشرين أول/أكتوبر الجاري.

ومن المنتظر أن يشارك في المعرض نحو 7000 عارض من أكثر من 100 دولة.

وأكد مدير المعرض يورجين بوس أن افتتاحه من قبل ميركل وماكرون دلالة قوية على العلاقة الوثيقة بين البلدين وإيمان منهما بأوروبا مشتركة وقوية.

وستقدم فرنسا في المعرض كتبا من جميع المنطقة المتحدثة باللغة الفرنسية.

يشار إلى أن أكثر من 270 مليون شخص على مستوى العالم يتحدثون الفرنسية. ومن المنتظر أن يشارك في المعرض نحو 200 كاتب فرانكفوني.

وسيتم نشر نحو 500 كتاب فرنسي بالألمانية هذا العام.

وسترسل فرنسا أكثر من 130 مؤلفا للمعرض من بينهم ميشيل هولبيك و ياسمينا رضا.

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